Nominations aux Césars 2021 : Virginie Efira, Yolande Moreau, Emilie Dequenne nommées, Dupontel, Mouret et Ozon favoris

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait - Bande-annonce VF - 25/01/2021 Lorsque son compagnon s'absente pour le travaille, Daphné accueille chez elle son cousin Maxime. Ils font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées... Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, actuellement au cinéma : https://www.cinemaspathegaumont.com/films/les-choses-qu-on-dit-les-choses-qu-on-fait