"Nomadland" et "Rocks" en tête des nominations aux BAFTA, les Oscars britanniques

Les femmes réalisatrices semblent, en tous les cas, se faire enfin une place dans les festivals et remises de récompenses, quasi exclusivement monopolisés par les hommes jusqu’ici. Ainsi, elles sont 4 à concourir pour le BAFTA de la meilleure réalisation. Aux côtés de Zhao, on retrouve l’australienne Shannon Murphy (Babyteeth), la bosnienne Jasmila Žbanić (Quo vadis, Aida ?), et la britannique Sarah Gavron , dont le film Rocks a été comparé au cinéma du grand Ken Loach . Les deux seuls hommes de cette sélection très internationale sont le danois Thomas Vinterberg (Drunk) et le coréano-américain Lee Isaac Chung (Minari).

Rocks l Trailer BE l Release: 23.09.2020 - 18/01/2021 A film by Sarah Gavron ('Suffragette')

Cette année, la diversité est donc bien au rendez-vous, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. Sur les 24 acteurs et actrices nommées cette année, 15 sont d’origine asiatiques ou afro-descendantes. On compte entre autres le regretté Chadwick Boseman (Le blues de Ma Rainey), qui fait office de favori, la jeune révélation Bukky Bakray (Rocks), le français Tahar Rahim (The Mauritanian), la sud-coréenne Youn Yuh-jung (Minari) ou encore Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah).

Si les BAFTA ne sont généralement pas d’aussi bons indicateurs que d’autres récompenses dans la course aux Oscars, ils permettent à certains films de faire un pas de plus vers le précieux sésame. La plupart des films britanniques nommés aux BAFTA, comme Rocks ou encore The Dig, ne font cependant pas partie des favoris dans cette course.

Cinq films sont nommés pour le prix du meilleur film. Certains, comme Nomadland, Promising Young Woman et Les 7 de Chicago, sont déjà presque assurés pour les Oscars. Les deux autres, The Mauritanian et The Father, font figure d’outsiders.

Toutes les nominations sont à retrouver sur le site officiel des BAFTA’s