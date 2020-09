"Nomadland" en route pour les Oscars ?

La cérémonie des Oscars, repoussée pour cause de pandémie, n’aura lieu que dans sept mois. Mais le film Nomadland vient de consolider son statut de favori en remportant dimanche le prix du Festival international du film de Toronto (TIFF).

Ce road trip mélancolique signé Chloé Zhao, réalisatrice américaine d’origine chinoise de 38 ans, met en scène l’actrice déjà doublement oscarisée Frances McDormand, dans le rôle d’une femme brisée qui plaque tout pour vivre sur la route. Le film est une plongée dans l’univers des "van dwellers" ("habitants des caravanes"), ces Américains qui vivent dans leur véhicule aménagé, enchaînant les petits boulots. Ils se retrouvent en communauté, au hasard de leur route, ou sur les réseaux sociaux (#vanlife).

Couronné dernièrement par le Lion d’Or à la Mostra de Venise, Nomadland a remporté dimanche le prix du public du festival de Toronto, plus grande fête du 7e art en Amérique du Nord. Il a battu One Night in Miami, premier finaliste, pour lequel l’actrice Regina King est passée derrière la caméra.

Le festival canadien, qui ne décerne qu’un prix du public ("People Choice Award"), s’est avéré être, au fil des ans, un tremplin pour les Oscars. Depuis la création du TIFF en 1978, seuls 6 films ont réussi à cumuler le People Choice Award et l’Oscar du meilleur film (Les Chariots de feu en 1981, American Beauty en 1999, Slumdog Millionaire en 2008, Le Discours d’un roi en 2010, 12 ans d’esclavage en 2013 et Green Book en 2018). Mais les films lauréats à Toronto sont généralement incontournables pour les nominations et les autres récompenses des Academy Awards. Sur les dix dernières années, tous les films (à l’exception de Et maintenant on va où, film franco-libanais primé en 2011) ont remporté une statuette dorée. Le gagnant du TIFF l’an passé, Jojo Rabbit produit par le studio Searchlight (tout comme Nomadland) avait cumulé 6 nominations aux Oscars et remporté celui du meilleur scénario d’adaptation.

La prochaine cérémonie des Oscars, repoussée de deux mois à cause de la pandémie de coronavirus, est programmée au 25 avril prochain.

Nomadland a reçu des critiques élogieuses après son avant-première mondiale à Venise, suivie quelques heures plus tard par une projection en mode "drive-in" à Toronto et en Californie.

Le festival de Toronto s’est tenu cette année dans une formule réduite et largement virtuelle avec quelques séances en "drive-in" pour les cinéphiles se trouvant dans la plus grande ville du Canada.

Plus tôt cette semaine, lors d’un gala virtuel, le festival avait mis à l’honneur la carrière de Chloé Zhao - qui prépare par ailleurs un film de superhéros pour Marvel, Eternals - ainsi que les acteurs Anthony Hopkins et Kate Winslet.