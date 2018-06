Nom de Zeus, Biff au Briff !

D u 20 au 30 juin, le tout nouveau Brussels International Film Festival (BRIFF) fera la fête à tous les cinémas et à tous les spectateurs. Et il y aura même des gendarmes, des De Lorean, et le Dude himself .

Le second en proposant en ouverture le fameux "The Man who killed Don Quixote" de Terry Gilliam (mercredi 20 juin, 19h30 à l'UGC De Brouckère et 20h à Bozar), en présence de l'ancien Monty Python, accompagné pour la circonstance de deux de ses acteurs, Joana Ribero et Sergi Lopez.

Et avant même d'avoir déroulé ses multiples tapis rouges, le festival a d'ores et déjà frappé deux grands coups pour ses premiers pas. Le premier en accueillant Claudia Cardinale, qui sera notamment présente lors de la projection de deux chefs d'oeuvre, "Le Guépard" de Luchino Visconti (jeudi 21 juin, 19h30 au Vendôme) et "Il était une fois dans l'Ouest" de Sergio Leone (vendredi 22 juin, 19h à Bozar).

Et un bonheur ne venant jamais seul, Terry Gilliam donnera une masterclass le lendemain (jeudi 21 juin, 15h à Flagey), où il reviendra évidemment sur les nombreux déboires autour du tournage de son dernier film. Déboires dont on pourra par ailleurs mesurer l'étendue, puisque le lendemain de cette masterclass, le festival propose le vertigineux "Lost in La Mancha" de Keith Fulton et Louis Pepe (vendredi 22 juin, 17h à Flagey), documentaire sur le tournage de la première version avortée de ce Don Quichotte, où l'on y croise un Jean Rochefort victime de violents maux de dos qui l'empêchent de monter à cheval, des F16 de l'armée américaine qui interrompent des séquences par leurs nuisances sonores, ou encore des intempéries qui détruisent les décors. Depuis "Hearts of Darkness" sur le tournage du "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola, on n'avait plus vu un documentaire montrant comment un tournage peut virer au chaos total, et pousser un réalisateur au bord de la folie...

Trois jours plus tard, la fête continue, cette fois au Boulevard Anspach avec la projection de "La Haine" de Matthieu Kassovitz (mardi 26 juin, 22h30), suivi du délirant et génialissime "The Big Lebowski" des frères Coen (mercredi 27 juin, 22h30). Le Dude qui déambule dans le piétonnier, ça va le faire !

Le lendemain, c'est le "Kill Bill" de Quentin Tarantino (vendredi 22 juin, 22h30) qui dégainera son sabre au même endroit. Quant aux De Lorean, elles devront se garer en double file le samedi 23 juin pour la projection de "Retour vers le futur" de Robert Zemeckis (toujours à 22h30). Et quand on se rappelle que l'ennemi juré de Marty McFly s'appelle Biff Tannen, on se dit qu'on a hâte de voir Biff au Briff, nom de Zeus !

La sélection "Me, Myself and I" proposera pour sa part des films où un acteur joue son propre rôle. Parmi ceux-ci, le parfait "Sunset Boulevard" de Billy Wilder (dimanche 24 juin, 21h30 au Palace), le martien "Being John Malkovich" de Spike Jonze (mardi 26 juin, 19h, UGC DE Brouckère) ou encore l'hilarant "Zombieland" de Ruben Fleischer (vendredi 29 juin, 21h30 à l'UGC De Brouckère) avec un Bill Murray en auto-foutage de gueule total.

3 Films Cannois

On pourrait encore vous parler de la compétition internationale, qui permettra notamment de découvrir 3 films issus de la sélection officielle du dernier Festival de Cannes : "Plaire, aimer et courir vite" de Christophe Honoré (jeudi 21 juin, 19h30 à l'UGC De Brouckère et mardi 26 juin, 19h30 au Palace), "Under the silver lake" de David Robert Mitchell (lundi 25 juin, 19h à Bozar et samedi 30 juin, 14h à l'UGC De Brouckère) et "Dogman" de Matteo Garrone (mardi 26 juin, 21h à Bozar et vendredi 29 juin, 19h30 au Palace), qui a valu à son acteur Marcello Fonte le prix d'interprétation sur la Croisette.

Et on pourrait également s'étendre sur la compétition nationale où passeront entre autres le strip-teasesque "Ni juge, Ni soumise" de Yves Hinant et Jean Libon (mardi 26 juin, 21h30 à Flagey et vendredi 29 juin, 19h15 au Vendôme) et le festoyant "La Grand Messe" de Valery Rosier et Meryl Fortunat-Rossi (samedi 23 juin, 19h30 au Palace et dimanche 24 juin, 16h à Flagey) qui suit le quotidien aussi drôle que touchant de fanatiques du Tour de France, qui attendent plusieurs jours à bord de leurs camping-cars pour voir passer les coureurs.

Mais pour conclure, on dira juste que du 20 au 30 juin, le Briff rimera avec plaisir collectif.

Pour consulter le programme complet

Allez, rendez-vous tous à Bruxelles, non mais !