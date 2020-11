No Time to Die : une cagnotte pour racheter le prochain James Bond et enfin le faire sortir en salle - © 2020 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc

Lashana Lynch reprendra le matricule du 007 - © 2020 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc L’actualité autour de l’agent secret se bouscule. Après la mort de Sean Connery la semaine dernière, et celle de Margaret Nolan, ancienne "James Bond Girl", en octobre, on a appris récemment que l’une des actrices du prochain volait incarnerait bien l’agent 007 à l’écran. La rumeur avait été lancée et confirmée à demi-mot en 2019. Mais cette fois, c’est de Lashana Lynch, l’actrice en question, que vient la confirmation. Elle ne reprendra pas pour autant le rôle de Daniel Craig, avec qui elle partage l’affiche, mais bien celui d’un nouveau personnage qui aura remplacé James Bond, parti à la retraite, sous le matricule légendaire. Ce sera sans doute une avancée pour la représentation des femmes racisées au cinéma, et certains imaginent déjà qu’un spin-off centré autour de l’agente pourrait voir le jour, ce qui a pour l’instant été écarté par le studio.