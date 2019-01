Nicolas Cage à l'affiche d'un thriller de science-fiction intitulé "Color Out of Space"

Nicolas Cage se lance dans un nouveau projet, annonce Variety. Il sera à l'affiche du prochain long-métrage de Richard Stanley qui n'a plus réalisé de film depuis vingt cinq ans après des classiques comme "Dust Devil" ou "Hardware". Il donnera la réplique à Joely Richardson et Tommy Chong.

Nicolas Cage a été choisi pour interpréter le premier rôle de "Color Out of Space", une fiction dirigée par Richard Stanley et produite par SpectreVision et ACE Pictures. Inspiré d'un roman de H.P. Lovecraft, le film réunira également Joely Richardson, Tommy Chong, Julian Hilliard et Q'Orianka Kilcher.

"Color Out of Space" dresse le portrait de la famille Gardner qui déménage dans l'Angleterre rurale pour retrouver le calme de la campagne. Mais une météorite s'écrase dans leur jardin. Un phénomène qui libèrera une force extra-terrestre prête à contaminer chaque être vivant avec qui elle entre en contact.

Le tournage de "Color Out of Space" commencera le mois prochain.

Dernièrement, l'acteur était à l'écran avec le film "Mandy". (Re)découvrer la bande annonce :