Nicolas Becker, ce magicien du son que les réalisateurs s’arrachent

Des films dont les oreilles se souviennent. Hollywood s’est entiché d’un magicien français du son, Nicolas Becker, dont le travail sonore inédit sur "Sound of Metal", mercredi en salles, a été récompensé d’un Oscar.

Dans l’idéal, ce drame subtil sur la surdité, auréolé de deux Oscars (meilleur montage et meilleur son) et signé Darius Marder, est à voir deux fois.

Une première pour l’image, tournée en pellicule, et l’interprétation de Riz Ahmed (découvert dans la série "The Night Of") en batteur d’un duo de musique métal qui voit sa vie et son couple vaciller lorsqu’il perd l’ouïe. Le film est projeté en audio-description.

Une seconde fois les yeux fermés, pour le son, jamais entendu dans une salle de cinéma. Pendant deux heures, le réalisateur et son "sound designer" proposent un voyage dans la surdité, entre acouphènes, vibrations qui résonnent le long de la colonne vertébrale et plages de silence.

Derrière ce résultat surprenant, un surdoué de la console de mixage, Nicolas Becker, faux airs de Sébastien Tellier avec ses cheveux longs et son look néohippie.