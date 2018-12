Nicki Minaj et Lil Wayne sur la bande originale de "Spider-Man: New Generation"

C'est toute une myriade d'artistes qui met la main à la pâte pour mettre en musique le nouveau-né de l'écurie Marvel "Spider-Man: New Generation".

Lil Wayne, Ty Dolla Sign, Nicki Minaj, Jaden Smith et d'autres artistes viennent grossir les rangs des artistes participant à la bande originale de "Spider-Man: New Generation", rapporte Pitchfork.com. Toute cette équipe rejoint Post Malone et Swae Lee, qui ont déjà dévoilé le single "Sunflower".

La bande originale sera disponible le 14 décembre, jour de la sortie nord-américaine du film d'animation de Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman. Le duo derrière "La Grande aventure Lego, Phil Lord et Chris Miller, ont signé son scénario. Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Lily Tmlin, Zoe Kravitz et Nicolas Cage composent le casting vocal.

En France, "Spider-Man : New Generation" sortira le mercredi 12 décembre en salles, avec les voix notamment de Camelia Jordana et du footballeur Olivier Giroud.

Bande originale de "Spider-Man: New Generation" :

01 "What's Up Danger" de Blackway et Black Caviar:

02 "Sunflower" de Post Malone et Swae Lee

03 "Way Up" de Jaden Smith

04 "Familia" [ft. Bantu] de Nicki Minaj et Anuel AA

05 "Invincible" de Aminé

06 "Start a Riot" de Duckwrth / Shaboozey

07 "Hide" [ft. SEEZYN] de Juice WRLD

08 "Memories" de Thutmose

09 "Save the Day" [ft. Coi Leray and LouGotCash] de Ski Mask et Jacquees

10 "Let Go" de Beau Young Prince

11 "Scared of the Dark" [ft. Special Guest] de Lil Wayne / Ty Dolla Sign

12 "Elevate" [ft. Denzel Curry, YBN Cordae, SwaVay and Trevor Rich] de DJ Khalil

13 "Home" de Vince Staples