Nia DaCosta réalisera la suite de "Candyman" produit par Jordan Peele

Vingt-six ans après la sortie du film original, "Candyman" va avoir un deuxième volet qui sera produit par Jordan Peele, le réalisateur de "Get Out", et MGM, associé à Universal pour la distribution. La cinéaste Nia DaCosta ("Little Woods") a été choisie pour être aux commandes du long-métrage.

Le projet est décrit comme étant une suite contemporaine et spirituelle de la fiction de 1992. "Candyman" était adapté de la nouvelle "The Forbidden" écrite par Clive Barker. Il racontait le mythe du Candyman, le fils d'un esclave qui a été assassiné et devenu désormais un tueur surnaturel. Intriguée par cette histoire, Helen Lyle, étudiante à l'université de Chicago, va tenter de résoudre ce mystère dans le cadre d'une thèse sur les légendes urbaines.

"Candyman a été un film important pour la représentation des Afro-américains dans les films d'horreur, a indiqué Jordan Peele dans un communiqué. Avec "La nuit des morts-vivants", "Candyman" m'a beaucoup inspiré en tant que réalisateur, et avoir donné cette suite à un nouveau talent comme Nia DaCosta est vraiment très excitant".

Ce long-métrage est attendu au cinéma pour le 12 juin 2020. Le tournage débutera à l'automne.