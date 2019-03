"Newark" : le prequel des "Soprano" sortira en septembre 2020

Le long-métrage, inspiré de la série "Les Soprano" diffusée sur HBO pendant six saisons entre 1999 et 2007, sera à découvrir dans les salles de cinéma américaines le 25 septembre 2020, a révélé le studio New Line ce jeudi.

New Line a également annoncé que le titre de travail du film n'était plus "The Many Saints of Newark" mais simplement "Newark". Il sera réalisé par Alan Taylor, connu pour avoir réalisé "Thor : Le Monde des ténèbres" (2013), "Terminator Genisys" (2015) mais également plusieurs épisodes des séries "Mad Men" et "Game of Thrones".

Le long-métrage se situera dans les années 60 à Newark avec en arrière-plan, les conflits entre les communautés italo et afro-américaines. Après quatre jours de révolte en juillet 1967, 26 personnes furent tuées et des centaines d'autres blessées.

Alessandro Nivola ("A most violent year"), Vera Farmiga (Lorraine Warren dans la franchise "Conjuring"), Ray Liotta ("Les Affranchis"), Jon Bernthal ("The Walking Dead"), Corey Stoll ("Ant-Man"), Billy Magnussen ("As the World Turns"), John Magaro ("The Umbrella Academy") et Michael Gandolfini sont attendus au casting. Ce dernier devrait jouer le rôle qu'a tenu son père dans la série originale "Les Soprano", celui du parrain de la mafia du New Jersey, Tony Soprano, et qui l'a rendu célèbre.