Never gonna snow again, un magnifique OVNI débarque sur la Mostra

Un des plaisirs générés par les festivals, c’est quand un film sorti de nulle part ou presque déboule dans la sélection officielle et crée la surprise. On se souvient par exemple de la comédie allemande "Toni Erdmann" à Cannes en 2016. Cette année à la Mostra, le choc vient de Pologne avec une tragicomédie inclassable intitulée "Il ne neigera plus jamais".

Dès les premières images, le ton intrigant du film est donné. Un homme solitaire sort d’un bois, traverse une ville de Pologne et se présente devant un fonctionnaire en déclinant son identité. Il s’appelle Zenia, il vient d’Ukraine, il est masseur et désire exercer son métier dans son pays d’adoption. Zenia a des mains magiques, qui apaisent ceux qu’il approche. Ce grand homme doux et calme ne tarde pas à devenir très prisé dans un riche quartier résidentiel, à la périphérie de la ville : tous les voisins se disputent ses services… Ce mystérieux masseur sorti de nulle part va bouleverser leurs existences. La tentation, pour un cinéphile, quand il découvre un style nouveau, est de jouer au jeu des comparaisons et des références pour tenter de définir ce qu’il vient de voir. Ce petit jeu est inopérant avec "Never gonna snow again" : la réalisatrice Malgorzata Szumowska et son scénariste Michal Englert ont réussi ici un film puissamment original, qui ne copie personne. Somptueusement filmé, leur long-métrage mêle ironie, onirisme et poésie avec grâce. On peut le voir comme une parabole sur la situation d’un migrant, comme une critique pleine d’humour du conformisme bourgeois contemporain, comme une fable métaphysique sur la recherche du bonheur… Tout est envisageable. Le duo d’auteurs ne donne pas de réponse, il propose un film facétieux, à la fois déconcertant et envoûtant, avec des trouvailles visuelles inoubliables. A l’issue de la première vision de presse, il a été accueilli par quelques applaudissements et un silence groupal : beaucoup de spectateurs avaient sans doute besoin de "digérer" l’étrange spectacle de deux heures qu’ils venaient de découvrir.

