Neve Campbell de retour au cinéma avec le drame "Castle in the Ground"

L'actrice américaine connue pour son rôle dans "Scream" sera à l'affiche d'un drame sur fond de trafic de drogues. Baptisé "Castle in the Ground", le film suivra l'histoire d'un jeune garçon perdu après la mort de sa mère et qui développe une amitié avec sa voisine. Le tournage est actuellement en cours au Canada.

L'actrice culte de la saga "Scream" revient sur le grand écran dans un film dramatique baptisé "Castle in the Ground", selon la presse américaine. Neve Campbell donnera la réplique à Tom Cullen ("Knightfall"), Keir Gilchrist ("Atypical") Alex Wolff ("Traque à Boston") et Imogen Poots ("Green Room") sous la direction de Joey Klein, réalisateur de "Je te promets" sorti en 2012.

Si aucune date de sortie n'a encore été avancée pour le moment, le tournage a quant à lui déjà démarré à Sudbury, au Canada. L'intrigue suivra un adolescent qui, après la mort prématurée de sa mère, devient ami avec sa voisine charismatique mais visiblement perturbée. Cette nouvelle amitié va mener l'adolescent dans un monde de violences et de drogues alors le trafic d'opioïdes se développe dans leur petite ville.

Plus récemment, Neve Campbell a été à l'affiche du blockbuster "Skyscraper", sorti en 2018, film dans lequel elle donnait la réplique à Dwayne Johnson.

Avant d'être révélé dans la série devenue culte "Downton Abbey" où il incarnait Anthony Gillingham, Tom Cullen avait déjà fait ses preuves dans un épisode de "Black Mirror" en 2011. L'acteur a retrouvé son personnage de Landry dans la deuxième saison de "Knightfall" qui sera diffusée prochainement sur Netflix. Quant à Keir Gilchrist, l'acteur, que l'on a connu dans "United States of Tara" aux côtés de Brie Larson et de Toni Collette, tient le rôle principal de la série Netflix "Atypical" depuis 2017.