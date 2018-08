"Neuilly, sa mère, sa mère !" 10 ans plus tard, les de Chazelle dans la tourmente

"Neuilly, sa mère, sa mère !" est la suite, 10 ans plus tard, de "Neuilly sa mère!"

Réalisateur français, Gabriel Julien-Laferrière démarre sa carrière au cinéma en tant qu’assistant réalisateur pour Léos Carax, Bernard Stora ou encore Chantal Akerman. Il réalise ensuite son premier long-métrage " Neuilly, sa mère ", une comédie sur le choc des cultures qui rencontre un immense succès en salles.

Après un passage à la télévision, où il réalise plusieurs épisodes de la série " Fais pas ci, fais pas ça ", il revient au cinéma avec " SMS " dans lequel on retrouve Guillaume De Tonquédec en monsieur catastrophe et " C’est quoi cette famille ?! ", l’histoire d’une famille recomposée avec Julie Gayet, Thierry Neuvic et Julie Depardieu.

Pour " Neuilly, sa mère, sa mère ", qui se déroule 10 ans après " Neuilly, sa mère ", il reprend le casting qui a fait le succès du premier volet : à savoir Samy Seghir, Denis Podalydès, Valérie Lermercier et Jérémy Denisty.

