Netflix s'essouffle mais passe les 130 millions d'abonnés dans le monde

En gagnant 5,1 millions d'utilisateurs au cours du deuxième trimestre 2018, le géant américain du streaming franchit les 130 millions d'abonnés. C'est moins que les 6,2 millions d'abonnements que Netflix avait prévu d'atteindre entre avril et juin derniers.

Présent dans 190 pays, Netflix commence à s'essouffler. La Coupe du monde et l'arrivée progressive de la concurrence (Amazon Prime, Hulu, HBO, CBS All Access...) n'aidant pas, le service vidéo a gagné 5,1 millions d'abonnés au cours du deuxième trimestre 2018, là où il s'attendait à en accueillir 1,1 million de plus.

Netflix parle d'un "trimestre solide mais pas extraordinaire". Une déception donc qui du coup contraint la société à revoir ses espérances du troisième trimestre à la baisse. Le géant américain espère ouvrir entre juillet et septembre prochains 5 millions de comptes, contre 5,3 millions enregistrés au troisième trimestre 2017.

Aux Etats-Unis, Netflix a réussi à conquérir le cœur de 670.000 Américains. Un score en baisse puisque qu'à la même époque, Netflix avait enregistré l'année dernière près de 1,1 million d'abonnements dans son pays. Une baisse qui peut sans doute s'expliquer par l'arrivée prochaine de nouveaux concurrents, comme Apple ou Disney qui devraient disposer de leur propre plateforme de streaming d'ici la fin de l'année.

C'est les autres pays du globe qui relèvent la barre. En ajoutant 4,5 millions d'abonnés sur le plan international, Netflix enregistre une hausse de 8% de quoi satisfaire les dirigeants qui capitalisent énormément sur des programmes originaux locaux. Après une opération séduction menée l'année dernière en Europe, Netflix se focalise actuellement sur l'Inde, un pays qui compte un milliard d'abonnés potentiels. Après "Sacred Games", première série originale indienne disponible depuis début juillet, Netflix prévoit de lancer une dizaine de productions indiennes courant 2018.