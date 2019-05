La comédie dramatique « On My Block » reviendra bien pour une nouvelle saison, a annoncé le géant américain à travers une courte vidéo postée sur Twitter. Cette troisième saison comportera huit épisodes contre dix pour les deux premières. Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été annoncée par la plateforme.

Netflix vient de confirmer le renouvellement de sa comédie « On My Block » pour une saison 3, composée de huit épisodes, ont précisé les médias américains. Ce renouvellement arrive seulement un mois après le lancement de la deuxième saison sur la plateforme de streaming. L’annonce a également été publiée sur le compte Twitter de la série.

fam, our mentions will never be the same #OnMyBlockS3 is officially on the way ! pic.twitter.com/4o9NHZ854J — On My Block (@OnMyBlock) 29 avril 2019

Co-créée par Lauren lungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft, « On My Block » suit une bande d’amis de longue date vivant dans la banlieue de Los Angeles. Leur vie est chamboulée lorsque l’un d’entre eux décide d’intégrer un gang tenu par son grand frère. Le reste de la bande fait alors tout pour l’en dissuader.

Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray et Diego Tinoco font notamment partie du casting.

« C’est une petite série spéciale. Elle a plutôt bien marché pour sa première saison et a même augmenté son public pour sa deuxième saison, les gens sont vraiment tombés amoureux des personnages et du casting », a déclaré Cindy Holland, vice-présidente des contenus originaux pour Netflix, à Hollywood Reporter.

« Toute l’équipe de + On My Block + est plus que ravie et reconnaissante de continuer à raconter cette histoire particulièrement amusante et importante à travers une troisième saison », a confié Lauren Lungerich, la showrunneuse.

La comédie dramatique est diffusée depuis le 16 mars 2018 sur la plateforme de streaming Netflix. Les deux premières saisons affichent un score de 97% d’opinions positives sur Rotten Tomatoes.