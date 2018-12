Netflix prépare un remake du film "Harvey" de Henry Koster

Sorti en 1950, "Harvey" mettait en scène James Stewart et Josephine Hull. Soixante-huit ans plus tard, Netflix proposera sa propre version écrite par les scénaristes de "Shrek 2" David Stem et David N. Weiss.

Le film original est une adaptation de la pièce de théâtre de Mary Chase, lauréate du prix Pulitzer. James Stewart incarne Elwood P. Dowd, un homme très riche qui a, comme ami imaginaire, un lapin prénommé Harvey. Sa performance avait été saluée par une nomination à l'Oscar du meilleur acteur.

Selon le Hollywood Reporter, ce remake sera produit par Fabrica de Cine, qui travaille déjà avec Netflix sur "The Irishman" de Martin Scorcese.

Un projet de reboot avait déjà vu le jour en 2009. Dreamworks et Fox voulaient que Steven Spielberg réalise le long-métrage mais rien ne s'est finalement concrétisé. L'histoire a néanmoins été transposée cinq fois pour le petit écran depuis la sortie du premier film en 1950.