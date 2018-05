Netflix met la main sur "Girl " et "Heureux comme Lazzaro", primés à Cannes

Alors que le palmarès du Festival de Cannes a été révélé le 19 mai dernier, Netflix a acquis les droits de deux films primés à Cannes : "Heureux comme Lazzaro" d'Alice Rohrwacher et "Girl" de Lukas Dhont. Pour le moment, le géant américain du streaming n'a pas dévoilé de dates de diffusion.

Avec "Heureux comme Lazzaro", Alice Rohrwacher a décroché le prix du scénario , ex-aequo avec "Trois visages" de Jafar Panachi. Le conte de la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher met en scène un jeune paysan du nom de Lazzaro et un jeune noble du nom de Tancredi. Interprété par Adriano Tardiolo, Lazzaro, personnage d'une infinie gentillesse et considéré comme simple d'esprit, suit Tancredi à travers l'organisation de son propre enlèvement. Une alliance étrange au sein d'Inviolata, un hameau isolé dirigé par la marquise Alfonsina de Luna.

Le Belge Lukas Dhont a remporté un vif succès à Cannes avec son premier long-métrage "Girl". Dans ce film dramatique, Victor Polster incarne Lara, un jeune danseur qui rêve de changer de sexe pour devenir une véritable ballerine. Une transition aussi bien acceptée par sa famille que par ses camarades et pourtant Lara se sent mal dans son corps qui lui rappelle sans cesse qu'il s'agit de celui d'un garçon. A seulement 16 ans, Victor Polster éblouit par sa prestation si bien que le jeune acteur a décroché le prix d'interprétation dans la sélection "Un Certain Regard". Le film de Lukas Dhont a quant à lui remporté la Caméra d'or, le prix Fipresci du meilleur film de la section "Un Certain Regard' ainsi que la Queer Palm qui récompense les films traitants des problémes LGBT. L'an dernier, "120 battements par minute" de Robin Campillo avait remporté ce prix.