Netflix et Borat, grands favoris des Golden Globes 2021

La plateforme de Jeff Bezos pourra aussi compter sur le drame One Night in Miami , première réalisation de l’actrice Regina King .

Les films indépendants sont bien représentés, grâce aux reports des très grosses productions à cause de la pandémie. Ainsi, Nomadland de Chloé Zhao et The Father de Florian Zeller font également office de favoris, respectivement grâce à deux vétérans du cinéma : Frances McDormand et Anthony Hopkins . Mais la vraie surprise vient de Promising Young Woman, dans lequel Carey Mulligan mène une croisade vengeresse contre des hommes violeurs.

Côté séries, Netflix est à nouveau ultra-favoris, avec Le jeu de la Dame et son interprète Anya Taylor-Joy, série qui a créé l’événement cette année, mais aussi la quatrième saison de The Crown (la plus nommée, avec 6 nominations), et la première saison de Ratched, ainsi que sur la comédie Emily in Paris et le drame Unorthodox.