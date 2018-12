Netflix diffusera le film d'horreur "Eli" en 2019

Après "The Cloverfield Paradox", Netflix rachète une fois de plus un nouveau film des studios Paramount. La plateforme a acquis les droits du film d'horreur "Eli" de Ciarán Foy et le proposera à ses abonnés en 2019. Les studios Paramount avaient prévu une sortie au cinéma pour le 4 janvier prochain.

Netflix rajoute un film de plus à son catalogue. Le géant américain vient d'acquérir les droits du film d'horreur "Eli" des studios Paramount. Le film d'horreur avec Sadie Sink, la jeune star de "Stranger Things", devait préalablement sortir le 4 janvier prochain dans les salles obscures américaines.

Réalisé par l'Irlandais Ciarán Foy ("Sinister 2"), le long-métrage racontera l'histoire d'un jeune garçon du nom d'Eli qui suit un traitement pour une maladie rare au sein dans une clinique isolée. Très vite, le centre de traitement se transforme en centre de détention, sans aucun moyen de s'en échapper. Le scénario, écrit par David Chirchirillo, faisait partie de la Black List de 2015, les scénarios les plus prometteurs d'Hollywood.

Au casting, les abonnés de Netflix pourront retrouver Sadie Sink, l'actrice derrière le personnage de Maxine dans la deuxième saison de "Stranger Things". Kelly Reilly ('True Detective"), Max Martini ("Cinquante nuances de Grey"), Lili Taylor ("Conjuring : les dossiers Warren") et Charlie Shotwell ("Le château de verre") complètent en partie le casting.

Ce n'est pas la première fois que Netflix achète un film aux studios Paramount. Le géant du streaming avait acquis les droits de "The Cloverfield Paradox" en février 2018 ainsi que "Mowgli : La Légende de la jungle" d'Andy Serkis, disponible sur Netflix depuis le 7 décembre dernier. Une étape de plus pour le service de streaming qui continue à rivaliser avec les plus gros studios de Hollywood.