Netflix annonce la suite de sa comédie romantique "The Kissing Booth"

Véritable succès sur Netflix en 2018, le teen movie "The Kissing Booth" sera de retour sur la plateforme en 2020 pour la suite des aventures d'Elle et de Noah, a annoncé le géant américain. Les acteurs Joey King, Jacob Elordi et Joel Courtney reprendront leur rôle dans ce deuxième opus dont le tournage débutera prochainement.

Sur Netflix en 2020 ?

Si pour le moment, le scénario de ce deuxième opus est gardé secret, le tournage devrait être lancé plus tard dans l'année pour une sortie probable en 2020 sur Netflix. Ce deuxième long-métrage sera réalisé par Vince Marcello, qui avait déjà signé le premier opus. Ce dernier co-produira le film aux côtés de Michele Weisler, déjà impliquée dans la production en 2018. Le réalisateur co-signera le nouveau scénario avec Jay Arnold ("What Happens Next"). Joey King, Jacob Elordi et Joel Courtney reprendront respectivement leur rôle de Shelly 'Elle" Evans, Noah Flynn et Lee Flynn.

Sortie le 11 mai 2018 sur Netflix dans le monde, la comédie romantique "The Kissing Booth" a conquis les abonnés, particulièrement les adolescents. Adapté du roman de Beth Reekles, le film s'était imposé à la première place des films les plus regardés sur Netflix en 2018 et avait décroché le record du film revisionné le plus grand nombre de fois avec un abonné sur trois qui avait vu ce teen movie plus d'une fois.