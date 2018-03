Netflix adapte "A tous les garçons que j'ai aimés" avec une ancienne de "Pretty Little Liars"

Netflix vient d'acquérir les droits d'adaptation du roman "À tous les garçons que j'ai aimés" de Jenny Han, publié en 2014, d'après Variety. Le film, réalisé par Susan Johnson d'après un scénario de Sofia Alvarez, sera diffusé cet été sur Netflix.

Le long métrage, basé sur le premier roman de la trilogie "Les Amours de Lara Jean", sera interprété par Lana Condor ("X-Men : Apocalypse"), Noah Centineo ("The Fosters"), Janel Parrish ("Pretty Little Liars"), Israel Broussard ("Fear the Walking Dead"), Andrew Bachelor ("The Mindy Project"), Anna Cathcart et John Corbett ("Sex and the City").

L'histoire suit Lara Jean Song Covey (Lana Condor), dont la vie amoureuse va être bouleversée lorsque ses lettres d'amour, écrites pour les cinq garçons qu'elle a aimés, sont mystérieusement envoyées.

Janel Parrish, plus connue pour son rôle de Mona Vanderwaal dans la série à succès "Pretty Little Liars", incarnera le rôle de Margot Covey, la soeur aînée de l'héroïne.

Janel Parrish est en ce moment en plein tournage du spin-off de "Pretty Little Liars", "The Perfectionnists", dans lequel elle reprendra son rôle de Mona Vanderwaal aux côtés de Sasha Pierterse.

Lana Condor sera quant à elle au casting du très attendu "Alita: Battle Angel", écrit par James Cameron et réalisé par Robert Rodriguez, dont la date de sortie est prévue pour le 19 décembre en France.