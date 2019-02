Netflix achète le blockbuster chinois "The Wandering Earth"

La plateforme diffusera prochainement le long-métrage de Frant Gwo sorti le 5 février 2019 en Chine et trois jours plus tard en Amérique du Nord. Une aubaine pour Netflix étant donné le succès de "The Wandering Earth" qui a déjà récolté 610 millions de dollars au box-office chinois.

Netflix a acquis les droits internationaux de "The Wandering Earth" qui est considéré comme étant le premier film majeur de science-fiction chinois. Il met en scène Wu Jing qui a écrit, réalisé et joué dans "Wolf Warriors 2" (2017).

La fiction raconte l'histoire de l'explosion imminente du soleil, ce qui pousse l'humanité à essayer de sortir la Terre du système solaire pour trouver une autre planète d'accueil dans l'espace. La Chine joue un rôle important dans cette mission de survie.

"Le film est majestueux visuellement avec un niveau de production rarement vu dans les films mandarins, a réagi Netflix dans un communiqué publié ce jeudi. Le travail sur les effets spéciaux a duré deux ans".

On ne sait pas encore quand la plateforme, qui est bloquée en Chine, lancera sa nouvelle acquisition sur son service.