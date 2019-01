"N'oublie jamais" va devenir une comédie musicale jouée à Broadway

La chanteuse indépendante Ingrid Michaelson et Bekah Brunstetter, la productrice et scénariste de "This is Us", vont collaborer sur une version musicale du film à succès "N'oublie jamais", sorti en 2004, et qui réunissait Ryan Gosling et Rachel McAdams en têtes d'affiche.

L'histoire d'amour entre Noah Calhoun et Allie Hamilton sera bientôt adaptée pour Broadway. Le projet est produit par Kevin McCollum et Kurt Deutsch associé avec Nicholas Sparks, qui a écrit le roman à succès dont est tiré le film.

"Le processus créatif fonctionne mieux quand la matière trouve son artiste, ont expliqué les producteurs Kevin McCollum et Kurt Deutsch dans un communiqué qui annonçait la comédie musicale. C'est ce qu'il s'est passé avec le livre de Nicholas Sparks, "Les Pages de notre amour" en français, "The Notebook" en version originale [publié en 1996]. Dès le début, Ingrid Michaelson et Bekah Brunstetter avaient une vision très claire de ce qu'elles voulaient faire".

Le film, "N'oublie jamais", réalisé par Nick Cassavetes, décrit la romance entre un jeune ouvrier dans une menuiserie locale et une héritière de 17 ans à l'aube de la Seconde Guerre mondiale.

Le casting de cette nouvelle adaptation sera révélé ultérieurement.