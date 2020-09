Mostra jour 2 : "Lacci", un film italien pour ouvrir la Mostra

L'affiche de "Lacci", le film d'ouverture de la Mostra 2020 © DR

Résultat des courses : le délégué général de la Mostra Alberto Barbera a souvent dû se contenter de "seconds choix" pour établir une présence italienne dans la sélection officielle de son festival. Or, en l’absence de poids lourds du cinéma américain cette année – rappelons que l’industrie hollywoodienne a interrompu tout voyage promotionnel en Europe depuis le début de la pandémie -, Barbera a pris le parti de choisir un film italien pour l’ouverture de cette Mostra 200 : "Lacci" (littéralement " les lacets " ou " les liens " de Daniele Luchetti.

Auteur du "Porteur de serviette" avec Nanni Moretti, film qui le révéla en 1991, Luchetti a depuis lors accompli une carrière en dents de scie, se signalant à Cannes il y a dix ans avec "La nostra vita", portrait d’une famille pauvre vivant d’expédients. C’est à nouveau la famille qui est au cœur de "Lacci", mais dans un milieu plus favorisé, cette fois.

On y suit Aldo, animateur d’une émission littéraire radiophonique à succès, père de deux enfants, qui avoue à sa femme avoir couché avec une de ses collègues, à Rome. Son aveu a des conséquences immédiates : Aldo est chassé du domicile conjugal à Naples. Luchetti dépeint à la fois les crises maniacodépressives de l’épouse délaissée (Alba Rohrwacher, de plus en plus plébiscitée dans le cinéma transalpin) et les atermoiements d’Aldo, partagé entre sa nouvelle passion et son remords d’abandonner ses enfants. A priori, le thème n’est pas original, mais la narration qui mêle habilement passé et présent, la justesse de l’interprétation, le regard sans pathos et parfois doucement ironique font qu’on s’intéresse de plus en plus à ces personnages, avec, ce qui ne gâte rien, un final tragicomique parfaitement réussi. Reste à espérer que ce film, qui serait une sorte de digne successeur du cinéma de Claude Sautet, distribué par le puissant MK2 en France, trouve rapidement son chemin sur nos écrans en Belgique.