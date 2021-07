Mostra de Venise : Virginie Efira dans le jury présidé par Bong Joon-ho

Le réalisateur sud-coréen de "Parasite", Bong Joon-ho, présidera le jury de la prochaine Mostra de Venise, aux côtés de l’actrice Française Virginie Efira et de la cinéaste chinoise Chloé Zhao, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Bong Joon-Ho sera assisté par plusieurs grands noms, dont la réalisatrice chinoise Chloé Zhao, qui a remporté avec son film "Nomadland" trois Oscars cette année, dont celui du meilleur film.

Siégera également Virginie Efira, qui a présenté à Cannes le sulfureux "Benedetta", de Paul Verhoeven, mettant en scène l’amour enflammé entre deux nonnes dans un couvent du Moyen-Age.

Le réalisateur et scénariste italien Saverio Costanzo, auteur de la série "L’amie prodigieuse" tirée du best-seller homonyme de l’écrivaine Elena Ferrante siégera également à Venise.

La britannique Cynthia Erivo, actrice de théâtre et de cinéma, chanteuse et compositrice, la canadienne Sarah Gadon, actrice et productrice ainsi que le réalisateur roumain Alexander Nanau complètent le jury.