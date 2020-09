Mostra 2020 jour 9 : "Wife of a spy", le Japon entre dans la compétition

Généralement très présent dans les festivals internationaux, le cinéma asiatique est forcément plus rare à Venise en ces temps de Coronavirus. Ce mercredi était présenté l’unique film japonais de la compétition, "Wife of a spy" de Kiyoshi Kurosawa.

Le film nous replonge à Kobe, à la veille du début de la Seconde Guerre mondiale. Yusaka, marchand d’import-export, a décoré sa maison à l’occidentale et ne rêve que de voyager aux Etats-Unis. Sentant que le vent tourne dans une direction qui ne correspond guère à ses affaires, il entreprend d’abord un déplacement en Mandchourie. Pendant son absence, Satoko, son épouse dévouée, est assaillie par des interrogations : et si les voyages d’affaires de son mari étaient en réalité une couverture pour des activités d’espionnage ?

Kiyoshi Kurosawa (qui n’a aucun lien de parenté avec feu Akira K.) fait partie de cette génération de cinéastes japonais qui, comme Hideo Nakata, s’est fait la main sur des séries B et des films de fantômes avant de connaître une reconnaissance internationale avec des longs-métrages comme "Cure" ou "Jellyfish". De son propre aveu, "Wife of a spy" est son premier film d’époque. A-t-il été intimidé par cette exploration du passé de son propre pays ? Toujours est-il que si ce nouveau film bénéficie d’une reconstitution soignée, la mise en scène de Kurosawa demeure un peu empruntée, restant à une distance respectable de ses personnages. Et quoique son intrigue est bien construite, l’ensemble manque d’âme et de fièvre pour passionner le spectateur.