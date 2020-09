Mostra 2020 : hors compétition, une comédie anglaise et un documentaire sur Greta Thunberg

The Duke

Quoi qu’il en soit, les festivaliers étaient impatients de découvrir "The Duke", le nouveau film de Roger Michell ("Notting Hill", "Morning Glory"), avec un magnifique duo en tête d’affiche, Jim Broadbent et Helen Mirren. Le film s’inspire d’une pittoresque histoire vraie, celle de Kempton Bunton. Chauffeur de taxi sexagénaire à Newcastle, Bunton est ce qu’il est convenu d’appeler "un original" : nous sommes au début des années 60, Kempton écrit des pièces radiophoniques qu’il ne parvient pas à faire jouer, et milite pour la suppression de la redevance afin de permettre aux seniors de regarder la BBC gratuitement. Anarchiste voulant œuvrer pour le bien commun, Robin des Bois des temps modernes, ce brave prolétaire parvient à voler un tableau de Goya, le portrait du Duc de Wellington, à la National Gallery…

Baignant dans une élégante reconstitution de l’Angleterre des Sixties, "The Duke", avec adresse, mêle émotion – Kempton et sa femme ont perdu leur unique fille dans un accident de vélo – et sourires, grâce à des dialogues spirituels. La mise en scène est à la fois tendre et ironique, et le duo Broadbent/Mirren, en vieux couple du Yorkshire, fait des étincelles… "The Duke" n’est pas un grand film, c’est juste a bloody good entertainment, un sacré bon film ! (Il sortira en Belgique cet automne).