Mostra 2020 : Deux portraits de femme dans deux films en compétition

Pieces of a Woman

Vanessa Kirby à la Mostra - © TIZIANA FABI - AFP

Le cinéaste hongrois Kornél Mundruczó et sa scénariste Kata Wéber (déjà remarqués à Cannes avec "White dog" et "Jupiter’s moon") sont en compétition cette fois à Venise avec leur premier film américain. "Pieces of a woman" démarre par une très longue scène d’accouchement : Martha a décidé de vivre l’événement à son domicile de Boston avec son compagnon Sean, et l’aide d’une sage-femme. Mais les choses se déroulent plus difficilement que prévu, ce qui, pour la jeune mère, va bouleverser l’équilibre de son couple…

Mundruczo ne quitte pas ses personnages d’une semelle – en cela, il rappelle un le cinéma de John Cassavetes – et offre un bel espace de jeu à ses acteurs. Si Shia LaBeouf, en homme fruste et mal dégrossi, ne surprend guère, la Britannique Vanessa Kirby trouve ici LE rôle qui pourrait l’imposer au cinéma, après avoir été révélé dans la série "The Crown" (elle y incarnait la princesse Margaret dans les deux premières saisons). Allant au cœur des émotions sans pour autant tomber dans le pathos, ce "Pieces of a Woman" témoigne d’une vraie patte de metteur en scène et agite des questions morales profondes. Cadeau supplémentaire pour les cinéphiles : dans le rôle très fort de la mère de Martha, on retrouve Ellen Burstyn, immense actrice des seventies, lauréate de l’Oscar en 1975 pour "Alice doesn’t live here anymore" de Martin Scorsese (Scorsese qui est par ailleurs crédité comme producteur exécutif de ce film, histoire de lui apporter encore plus de visibilité au prochain Festival de Toronto, énorme plateforme de lancement sur le territoire américain). Une place au palmarès de la Mostra est très probable.