Mostra 2020 : Des masques, des thermomètres… et du cinéma européen

Ce matin, à la première projection de presse à la Sala Darsena, le générique de la Mostra (un beau dessin animé signé par le grand illustrateur italien Lorenzo Mattotti), retentit dans la salle. Une salle de 1400 fauteuils dont seule la moitié a été rendue accessible, pour respecter les mesures de distanciation sociale. Chaque place disponible est numérotée, et doit faire l’objet d’une réservation préalable sur le site internet du festival. Au final, le spectacle dans la salle est assez insolite : chaque journaliste porte un masque pendant la projection, et l’habituel brouhaha qui précède la séance est remplacé par un silence quasi-religieux…

Le jury masqué de la Mostra 2020 : Nicola Lagioia, Joanna Hogg, Veronika Franz, Cate Blanchett, Matt Dillon, Ludivine Sagnier, et Christian Petzold - © TIZIANA FABI - AFP

Sur l’écran, le film d’ouverture – et ce n’était plus arrivé depuis de nombreuses éditions – est une production italienne, "Lacci", (littéralement "Les liens") signé par le réalisateur Daniele Luchetti. Les critiques professionnels sont tenus à un embargo jusqu’à la séance officielle de ce soir, mais on peut déjà dire que ce drame sur un divorce, par son écriture sans pathos et sa mise en scène souvent inventive, mérite amplement sa sélection à la Mostra. Une Mostra qui, cette année, doit se passer des grands studios hollywoodiens qui ont interrompu tout voyage promotionnel depuis le début de la pandémie.

Mais le festival a quand même réussi à inviter quelques stars pour son gala d’ouverture : Cate Blanchett, qui présidera le jury, et la Britannique Tilda Swinton qui recevra un Lion d’or d’honneur. Ouf, l’honneur est sauf !