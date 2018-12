Mortal Engines : une aventure épique par les créateurs du Seigneur des Anneaux

Le producteur et réalisateur Peter Jackson nous revient avec un projet fou : l'adaptation cinématographique de l'univers des romans "Mortal Engines". Côté réalisation, il passe la main à son ami Christian Rivers, restant tout de même à la production.

Dessinateur néo-zélandais et spécialiste des effets spéciaux, Christian Rivers démarre sa carrière en réalisant le storyboard du film " Braindead " de Peter Jackson. Il poursuit sa carrière aux côtés de Peter Jackson, travaillant notamment sur les effets spéciaux de la trilogie du " Seigneur des Anneaux " et de celle du " Hobbit ", et reçoit l’Oscar des meilleurs effets visuels pour le film " King Kong ".

Il nous revient aujourd’hui avec " Mortal Engines " son premier long-métrage en tant que réalisateur, adapté des romans de science-fiction de Philip Reeve. Au casting, le comédien anglais Hugo Weaving et l’actrice islandaise Hera Hilmarsdóttir.

Le film sort ce mercredi 5 décembre dans les salles. Découvrez la bande-annonce dans votre Agenda Ciné de la semaine.