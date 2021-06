"Mon père est une saucisse", premier long métrage d'Anouk Fortunier

Rencontre avec Anouk Fortunier - l'interview de Christine Pinchart - 26/05/2021 Une sortie cinéma, dans l’esprit de la fable ou du conte. C’est le premier long métrage d’Anouk Fortunier, et ça s’appelle « Mon père est une saucisse ». Un film tourné à Gand, en flamand. Un regard sur la vie d’une famille de trois enfants. Tous très différents. Une grande sœur ordonnée, un frère, Kas, qui vit dans la cave, sentant l’approche de la fin du monde et une jeune ado, Zoé, fatiguée des conventions bourgeoises. Lorsque le père, Paul, banquier, en a marre de rendre les gens riches encore plus riches, et donne sa démission pour devenir acteur, Zoé est la seule qui le soutient, et manque l’école pour l’accompagner dans les castings. Une situation qui scandalise la maman, qui aime que tout soit ordonné. Un mari qui sort des clous et qui entraîne leur fille dans son délire, c’est trop pour elle. Néanmoins la situation est analysée avec légèreté, et le propos est intéressant.