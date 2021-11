"Mon légionnaire" de Rachel Lang : "Difficile d’être présent quand on ne partage pas un quotidien"

Rachel Lang au micro de Christine Pinchart - "Mon légionnaire » de Rachel Lang, avec Louis... « Mon Légionnaire », deuxième long métrage de Rachel Lang. Une personnalité étonnante, elle a fait des études de philosophie, puis l’IAD à Louvain-la-Neuve, et elle est aussi officier de réserve dans l’armée de terre, (l’armée régulière, pas la légion). « Mon légionnaire » a été tourné en Corse, pas à Calvi où se trouve la légion étrangère, mais encore un peu plus au nord, pour des raisons d’autorisations. Ce n’est pas un film de guerre, même si on voit les soldats en mission, c’est une réalisation plus intimiste, qui montre le soldat sur le terrain au Mali, et en famille en Corse. Les difficultés que ça implique, l’impression quand on rentre, de ne pas vraiment être présent et d’avoir la tête ailleurs. Toutes ces choses que les femmes doivent accepter, pour elles et pour leurs enfants. La guerre au Mali, et la guerre à la maison. Deux femmes sont au cœur de cette histoire, Céline, interprétée par Camille Cottin, et Nika, par Ina Marija Bartaité. Leur vie s’annonce différente, sur le même bateau…