"Mon bébé": celui de toutes les mères qui voient leur ado partir étudier loin du nid

"Mon bébé" c'est la petite dernière, et elle se prépare pour une année d'études au Canada. A la maison c'est la panique, et Héloïse (Sandrine kiberlain) , maman de cette petite troupe heureuse de vivre, se remémore les années de sacrifices volontaires, pour garder une cohésion familiale, sans la présence du père. Une vie sentimentale entre parenthèse, un boulot pour faire bouillir la marmite, et des aventures sexuelles à la sauvette, c'est le quotidien d'héloïse, mère de trois enfants, qui téléphone portable en main, filme sa fille dès qu'elle bouge, pour se fabriquer des souvenirs. Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Allessandrin, Victor Belmondo, Camille Claris et Patrick Chesnais.

Christine Pinchart a rencontré la réalisatrice, Lisa Azuelos