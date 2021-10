Mois du Doc 2021 : des dizaines de documentaires belges à découvrir en novembre

Après une édition 100% dématérialisée l’année dernière, le Mois du Doc fait son retour en salles, du 1er au 30 novembre, en portant ses regards sur des questions de société à travers les œuvres de cinéastes du réel.

Cette opération du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vise à promouvoir les documentaires belges à travers la Belgique francophone. Plus de 150 projections sont organisées tout au long du mois de novembre dans toutes les provinces wallonnes et à Bruxelles, dont plusieurs avant-premières au cinéma, en centres culturels ou en bibliothèques.