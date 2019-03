Millie Bobby Brown jouera dans "The Thing About Jellyfish" pour Universal

L'actrice, que l'on reverra en juillet prochain dans la saison trois de "Stranger Things" sur Netflix, va travailler avec la réalisatrice kényane Wanuri Kahiu. Cette dernière va adapter au cinéma le premier livre d'Ali Benjamin, "The Thing About Jellyfish" ("Ma vie secrète avec les méduses" en français), véritable succès critique et commercial.

Universal avait acheté les droits de ce roman pour enfants publié en 2015. Une version cinématographique est finalement en cours de développement, annonce le Hollywood Reporter. Le film sera produit par Gigi Pritzker, Rachel Shane (MWM Studios), Bruna Papandrea et Reese Witherspoon.

"The Thing About Jellyfish" raconte l'histoire d'une adolescente nommée Suzy (Millie Bobby Brown) alors qu'elle entre en cinquième. Lorsque sa meilleure amie, Franny, se noie durant l'été, elle devient convaincue que l'accident a eu lieu à cause d'une piqûre de méduse. Suzy sera prête à tout pour prouver sa théorie.

Wanuri Kahiu est connue pour avoir écrit et réalisé le film LGBT "Rafiki" qui a marqué l'histoire en 2018 en devenant le premier film kényan à être projeté au Festival de Cannes. "Rafiki" a été interdit de diffusion au Kenya à cause de son thème, une histoire d'amour entre deux jeunes femmes.