Millenium, les méfaits de la consommation

Millenium, le festival du film documentaire, se déroule à Bruxelles du 22 au 30 mars. Le thème de la consommation et de ses méfaits sur notre vie et notre planète est pointé dans une série de films.

Generation Weath, tourné par la photographe Lauren Greenfield dépeint les grandes fortunes et pointe les ravages du matérialisme. Blue de Karina Holden aborde la question de la pollution des océans et de l’extinction des espèces et Welcome to Sodom de Christian Krönes et Florian Weigensamer tourné dans la plus grande décharge électronique au monde située au Ghana montre les conditions de travail de six mille femmes, hommes et enfants dans cet environnement toxique. La journée du dimanche 24 mars présente une série de documentaires sous l’intitulé Docs for climate qui traitent du changement climatique.

Le festival ouvert sur les problématiques de notre temps pointe du doigt Internet et les Etats-Unis. Les Etats-Unis ont imposé leur modèle économique global. Internet et les réseaux sociaux boostent la consommation à tout prix.