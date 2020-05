"Mijn Rembrandt" de Oeke Hoogendijk, en Premium VOD

Oeke Hoogendijk au micro de Christine Pinchart - 04/05/2020 C’est une perle que nous offre la réalisatrice Oeke Hoogendijk. Un documentaire sur Rembrandt, à la rencontre des grands collectionneurs de l’œuvre du peintre hollandais né au début du 17ème S. Il y a ce couple d’Américains, qui a racheté des collections privées, et qui est fière de les remettre dans le domaine public. Certains sont les héritiers de grands collectionneurs de génération en génération. Parfois la chance sourit, comme à Jan Six, grand collectionneur d’art qui fait l’acquisition d’une œuvre du peintre, non encore reconnue comme telle. Des chasseurs, attirés par l’argent et l’envie, mais des passionnés, amoureux de l’artiste et de sa lumière. L’un des moments les plus émouvants du film, est sans doute la rencontre avec ce Duc écossais, dans son château, face à son tableau préféré : une femme qui lit. Il ne se lasse pas de la regarder. « Mijn Rembrandt « de Oeke Hoogendijk en sortie Premium VOD ce 5 mai.