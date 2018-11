Mickey Rourke produira et jouera dans le drame "Twilight Into Darkness"

Selon Variety, l'ancien boxeur, héros de plusieurs films comme "Sin City" ou "The Wrestler", jouera dans un film indépendant écrit et réalisé par Brian Metcalf ("Little Gandhi", "Living among us"). Mickey Rourke incarnera un détective qui deviendra obsédé par la découverte et l'arrestation d'un tueur d'enfant tout en cherchant sa propre rédemption.

"Twilight Into Darkness" sera la deuxième collaboration entre Brian Metcalf et Mickey Rourke qui ont déjà travaillé ensemble cette année pour le film "Adverse" dont la sortie est prévue en 2019.

"J'ai passé un merveilleux moment sous la direction de Brian Metcalf, un réalisateur talentueux et innovant. Il a tout mon respect", a réagi Mickey Rourke.

Le tournage de "Twilight Into Darkness" devrait commencer cette année.