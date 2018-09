Mick Jagger, bientôt au cinéma dans "The Burnt Orange Heresy"

Le co-fondateur des Rolling Stones est de retour sur grand écran pour la première fois depuis 2008 et son rôle dans "Shine a Light" de Martin Scorsese. Dix ans plus tard, il sera à l'affiche du prochain thriller de Giuseppe Capotondi aux côtés de Claes Bang et Elizabeth Debicki.

C'est une nouvelle annoncée en ouverture du festival du film de Toronto qui promet de faire grand bruit. Mike Jagger délaissera un temps la musique pour le cinéma afin d'incarner un collectionneur d'art britannique nommé Joseph Cassidy.

L'action de "The Burnt Orange Heresy" se déroule de nos jours en Italie. Le long-métrage racontera l'histoire d'une escroquerie dans le monde de l'art qui ne se passera pas comme prévu. Claes Bang jouera un séduisant critique d'art qui débute une romance avec une touriste américaine (Elizabeth Debicki). Le couple va découvrir le lac de Côme et la maison du personnage de Mick Jagger qui leur propose une affaire alléchante : en échange d'une rencontre d'une vie avec l'artiste Jerome Debney, il leur faudra dérober le nouveau chef-d'œuvre de ce dernier pour la collection personnelle de Joseph Cassidy.

Le tournage commencera en Italie le 24 septembre.