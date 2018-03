Michel Legrand a écrit la musique de l'ultime film inachevé d'Orson Welles

Dans le plus grand des secrets, le compositeur de 86 ans a commencé à enregistrer la bande originale de "The Other Side of The Wind", dernier chef-d'oeuvre du cinéaste Orson Welles, révèle Variety.

Plus de quarante ans après "F for Fake" (1974), le maestro français travaille de nouveau sur un film du réalisateur de "Citizen Kane". Impliqué depuis décembre dans le projet "The Other Side of The Wind", Michel Legrand était lundi en Belgique pour enregistrer la musique du film incomplet. La mise en boîte de la bande originale se poursuivra cette semaine à Paris avec un ensemble de jazz, comme le souhaitait le cinéaste, rapporte Variety.

Tourné entre 1970 et 1976, l'ambitieux "The Other Side of the Wind" est connu comme l'ultime film d'Orson Welles. Annoncé comme un nouveau chef-d'oeuvre, il est resté inachevé après sa mort, en 1985.

Netflix se charge actuellement de finaliser le long-métrage en vue d'une diffusion prochaine, sous la supervision de Peter Bogdanovitch, au montage, et de l'un des producteurs historiques du projet.

Récompensé par 3 Oscars et 5 Grammys, notamment pour "Yentl", "Un été 42" ou "Les Parapluies de Cherbourg", Michel Legrand est reconnu par ses pairs comme l'un des plus talentueux compositeurs de sa génération.