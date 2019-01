Michael Pena ("Narcos : Mexico") engagé par CBS pour le film "Lexi"

Selon le Hollywood Reporter, Michael Pena a rejoint le casting du film "Lexi" réalisé par Jon Lucas et Scott Moore. Il donnera la réplique à Adam Devine et Alexandra Shipp, déjà annoncés précédemment par la chaîne.

Michael Pena, qui joue actuellement le rôle d'un agent de la DEA, Kiki Camarena, dans la série "Narcos : Mexico" sur l'ascension du Cartel de Guadalajara, ne délaisse pas le cinéma. Il sera à l'affiche d'une comédie indépendante, "Lexi", où le personnage d'Adam Devine aime son smartphone plus que toute autre chose au monde.

Les scénaristes de la saga "Very Bad Trip", Jon Lucas et Scott Moore, réaliseront le long-métrage produit par Suzanne Todd. Outre sa présence télévisuelle, Michael Pena était présent dernièrement dans plusieurs films à succès, "Ant-Man et la guêpe" et "La Mule" de Clint Eastwood.

Le tournage devrait commencer mi-février à San Francisco.