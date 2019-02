Michael B. Jordan en discussions pour avoir un rôle dans le film "A Journal for Jordan" de Denzel Washington

L'acteur, qui a récemment joué Erik Killmonger dans "Black Panther", pourrait figurer dans l'adaptation cinématographique des mémoires de la journaliste Dana Canedy, intitulées "A Journal for Jordan : A Story of Love and Honor", selon Variety.

Les projets s'enchaînent pour Michael B. Jordan. A peine après avoir fini le tournage du drame "Just Mercy", la star vient de signer un contrat avec Amazon et sera prochainement à l'affiche de "Sans aucun remords" réalisé par Stefano Sollima, à qui l'on doit le deuxième volet de la saga "Sicario" intitulé "La Guerre des cartels". Et Michael B. Jordan ne compte pas s'arrêter là : il pourrait être dirigé par Denzel Washington dans le drame distribué par Sony, "A Journal for Jordan".

Le scénariste de "Mudbound", Virgil Williams, a écrit le script en s'inspirant du livre best-seller de Dana Canedy qui raconte son histoire amoureuse avec le sergent-chef Charles Monroe King, tué en Iraq en 2006. De leur union est né Jordan qui a perdu son père alors qu'il n'avait que sept mois.

Michael B. Jordan produira le long-métrage aux côtés de Todd Black, Denzel Washington et Steve Tish.