"Melt down" : quand les sociétés se désagrègent

Le court métrage narre les pérégrinations de trois personnages dans un monde en plein effondrement.

"Melt down" est un film de cinq minutes aux couleurs franches, suivant la journée de trois personnages hauts en couleur. Un vendeur dans un magasin excédé par ses clients, un petit garçon à l’allure déterminée et une femme pressée composent ce triptyque dénonçant un monde en proie au stress et à l’énervement. L’artiste pointe du doigt les dérives de notre société, comment les gens sont envahis ou victime, angoissés, troublés par un système qui les pousse à la performance, à se dépasser, à vivre dans l’urgence. "Melt down" qui signifie l’effondrement, est un aperçu des effets du stress sur les corps.

Ce court métrage a été réalisé dans le cadre scolaire, "Melt down" est le film de fin d’études d’Amy Xu au Pratt Institute de New York. Désormais, elle est une artiste spécialisée dans l’animation, l’illustration et le design, Amy Xu est basée à Brooklyn.