"Mektoub My Love", un hymne à l'amour et au désir signé Kechiche

Après "La Vie d'Adèle", Abdellatif Kechiche signe avec "Mektoub, My Love: Canto Uno" un "hymne à la vie, à l'amour, aux corps, à l'avenir", dans lequel il filme avec sensualité un groupe de jeunes gens le temps d'un été lumineux à Sète.

"Mektoub, c'est le destin, le karma. Le film dans son ensemble pose la question du destin. My love parce qu'on a souvent conscience du destin dans les rapports amoureux", a expliqué le cinéaste franco-tunisien lors du dernier Festival de Venise, où le film était présenté en compétition.

Kechiche (Palme d'or à Cannes en 2013 pour "La vie d'Adèle", sur la passion brûlante entre deux jeunes femmes) avait présenté à la Mostra en septembre ce film de trois heures sur les amours frémissantes de jeunesse et l'éclosion à la vie adulte, premier volet de plusieurs opus - dont un autre est déjà tourné et en partie monté.

C'est l'été 1994 dans la ville méditerranéenne de Sète. La caméra suit Amin (joué par l'acteur débutant et déjà remarqué Shaïn Boumédine), ex-étudiant en médecine et apprenti scénariste installé à Paris, de retour dans sa ville natale le temps des vacances.

Cet apprenti cinéaste doux et réservé y retrouve sa famille, son cousin extraverti et dragueur Tony (Salim Kechiouche), son amie d'enfance Ophélie (Ophélie Bau) et d'autres amis et parents dont Camélia (Hafsia Herzi), tandis que se nouent des rencontres estivales.

D'après-midi à la plage en soirées dans des bars et boîtes de nuit, ce petit groupe va évoluer au gré des désirs brûlants et des sentiments de ces jeunes gens qui se regardent, se cherchent et se rencontrent ou au contraire, se voient empêchés d'exprimer leurs émotions et attirances.

Amin, en retrait, va observer les figures féminines qui l'entourent, devenir le confident amoureux des jeunes femmes en peine et prendre des photos pour nourrir son inspiration créative, tandis que son cousin s'abandonne à l'ivresse du désir.

A partir de cette histoire à la coloration "un peu faussement autobiographique" dit-il (Amin étant selon lui "peut-être une sorte d'idéal" de celui qu'il "aurait voulu être"), Abdellatif Kechiche réalise un film solaire et contemplatif, librement inspiré du livre "La Blessure la vraie" de François Bégaudeau.

Guidé pour ce projet par l'idée de réaliser "quelque chose comme sa Comédie Humaine", Kechiche, grand peintre des passions, du trouble amoureux et des élans des corps, dit avoir voulu suivre ses personnages avec "le désir de sortir des sentiers battus de la narration".