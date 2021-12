“Meilleur Film” et “Meilleur Acteur” pour "L’ennemi" à la London Film Week 2021

"L’ennemi" de Stephan Streker remporte le prix suprême ("Meilleur Film") et aussi le Prix du Meilleur Acteur pour Jérémie Renier à la London Film Week 2021 qui vient de se clôturer dans la capitale anglaise.

Un célèbre homme politique (Jérémie Renier) est accusé du meurtre de son épouse (Alma Jodorowsky), retrouvée morte, une nuit, dans leur chambre d’hôtel à la Mer du Nord. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus.



Le Jury célèbre "L’ennemi" comme "Meilleur Film", "louant la qualité de l’œuvre de Stephan Streker qui choisit de placer le spectateur dans une position où son intime conviction est mise à l’épreuve : coupable ou non coupable ?". "L’ennemi" remporte aussi le Prix du Meilleur Acteur, décerné à Jérémie Renier pour "son exceptionnelle interprétation de l’homme politique Louis Durieux et son alchimie à l’écran avec Alma Jodorawsky qui interprète son épouse ".