Medley spécial musiques de films par Sofiane Pamart à Cannes!

Le cinéma est à la fête au Festival de Cannes, qui célèbre en ce moment et jusqu’au 17 juillet, sa 74e édition. Mais que ce serait un film sans sa bande-son ?

Sur le tapis rouge de Cannes, on voit défiler depuis plusieurs jours les plus grandes stars du cinéma : Sean Penn, Spike Lee, Matt Damon, Adam Driver, Marion Cotillard, Virginie Efira… Pour présenter des films qui étaient très attendus, suite à l’annulation du festival en 2020. Vous pouvez d’ailleurs retrouver toutes les critiques de films d’Hugues Dayez sur notre site internet dans l’onglet cinéma.

Les stars de la musique ne sont pas en reste puisqu’Angèle, Vanessa Paradis, Joey Starr, Camélia Jordana ou encore Sofiane Pamart ont également foulé le tapis rouge et enflammé les after cannois.

On le sait, le cinéma et la musique sont intimement liés. Dans une session privée accordée au média Jack de Canal Plus, le virtuose Sofiane Pamart expose sa passion pour le 7e art. Il y joue un medley des plus belles bandes originales du cinéma. Du "Parrain" au "Pianiste", saurez-vous reconnaître les films desquels sont tirés les morceaux joués par Sofiane Pamart ?

Si vous ne connaissez pas Sofiane Pamart, nous vous conseillons d’écouter son premier album "Planet" qui a été réédité récemment en "Planet Gold". Un petit bijou qui va vous faire voyager à travers le monde : de La Havane à Seoul, en passant par Bora Bora et Le Caire. Redécouvrez son interview ci-dessous au micro de Jérôme Colin.