Mckenna Grace ("Captain Marvel") rejoint le film "SOS Fantômes" de Jason Reitman

L'actrice américaine, qui joue le rôle de la jeune Carol Danvers dans "Captain Marvel" de Ryan Fleck et Anna Boden, sera présente dans la suite de "SOS Fantômes" ("Ghostbusters" en version originale). Elle sera réalisée par le fils d'Ivan Reitman, qui avait dirigé le film initial en 1984.

Selon Variety, Mckenna Grace, 12 ans, aura le rôle principal de ce nouveau film surnaturel distribué par Sony Pictures. Elle jouera aux côtés de Finn Wolfhard, la star de "Stranger Things", et de Carrie Coon ("The Leftovers").

L'histoire, écrite par Jason Reitman et Gil Kenan ("Monster House"), suivra quatre adolescents issus d'une même famille. Elle sera le chapitre deux de l'histoire originale, continuant la trame narrative de la fiction des années 80.

Ce nouveau volet sera le quatrième long-métrage de la célèbre franchise après "SOS Fantômes" de Paul Feig, en salles en 2016.

Jason Reitman a été nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur à deux reprises pour "Juno" (2007) et "In the Air" (2009).

Le tournage de la suite de "SOS Fantômes" commencera cet été pour une sortie prévue en 2020.