"Matriochkas" de Bérangère Mc Neese, une merveille dans "Le jour le plus court"

Rencontre avec Bérangère McNeese - l'interview de Christine Pinchart - 17/12/2020 « Le jour le plus court ». Un festival qui met à l’honneur le court métrage, et même le meilleur de sa discipline, sera dispo gratuitement en ligne dès aujourd’hui, et jusqu’au 22 décembre. 29 films primés ces dernières années seront disponibles, à la demande sur la plateforme www.lejourlepluscourt.be 19 fictions, 1 docu et 9 films d’animation.