L'acteur Noah Centineo, devenu la nouvelle coqueluche de Netflix, pourrait bien se glisser dans la peau de Musclor pour l'adaptation des célèbres figurines au grand écran, a dévoilé la presse américaine. Les scénaristes de "Iron Man" sont derrière ce projet qui n'a pas encore dévoilé le reste de sa distribution. Aucune date de tournage n'a été évoquée par Sony.

La nouvelle pépite découverte sur Netflix dans "A tous les garçons que j'ai aimés" débarque au cinéma. L'acteur Noah Centineo serait en négociations pour rejoindre le casting du film "Masters of the Universe", l'adaptation cinématographique des jouets Mattel "Les Maîtres de l'univers". L'acteur devrait jouer le rôle principal de Musclor, le héros de l'histoire.

Inspirée de la gamme de jouets de la licence Mattel, l'intrigue des "Maîtres de l'univers" suit l'histoire du Prince Adam d'Eternia qui utilise son glaive magique pour se transformer en Musclor, l'homme le plus fort de l'univers, afin de défendre son royaume et le Château des Ombres. Des pouvoirs et une mission donnés par La Sorcière, gardienne mystique du Château des Ombres.

Les scénaristes de "Iron Man", Art Marcum et Matt Holloway, ont signé le script tandis que Adam et Aaron Nee réaliseront l'adaptation pour Sony.

Ce n'est pas la première fois que la ligne de jouets de Mattel a le droit à une adaptation. En 1983, soit deux ans après le lancement des figurines, une série télévisée avait vu le jour sous le titre "Les Maîtres de l'Univers". Quatre ans après, c'est le cinéma qui jetait son dévolu sur cette histoire et sortait en 1987 le film d'heroic fantasy avec Dolph Lundgen dans le rôle de Musclor.

Noah Centineo a explosé grâce à son rôle dans la comédie romantique "A tous les garçons que j'ai aimés", l'adaptation du roman du même nom sortie en 2018 sur Netflix. Il reprendra d'ailleurs son rôle pour la suite de l'histoire prévue en 2019 sur la plateforme de streaming. L'acteur donnera également la réplique à Kristen Stewart dans le reboot des "Drôles de dames" ("Charlie's Angels") qui devrait sortir le 6 novembre prochain.