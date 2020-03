Marvel sort la dernière bande-annonce de "Black Widow" avant sa sortie fin avril

Le dernier trailer de "Black Widow" a été diffusé ce lundi sur Youtube avant la sortie en salles imminente du blockbuster, en avril prochain.

Pour faire patienter les fans de "Black Widow", des images inédites ont été proposées ce lundi par les studios Marvel. Longue de près de trois minutes, la vidéo permet de comprendre plus précisément l'intrigue du film. "A un certain moment, on doit tous choisir entre ce que le monde attend de nous et ce qu'on est", explique en voix-off Scarlett Johansson qui incarne l'héroïne Marvel nommée la Veuve noire, créée par Stan Lee, Don Rico et Don Heck en 1964.